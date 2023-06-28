رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية

المصدر: د ب أ

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انتقدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت ميلوني، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم، أن «الوصفة المبسطة المتمثلة في زيادة معدل الفائدة لا يراها الكثيرون المسار الصحيح».

وقالت: «لا يمكن تجاهل أن رفع معدلات الفائدة باستمرار يخاطر بتعريض الاقتصاديات للضرر أكثر من تأثيره على خفض التضخم، ما يجعله علاجاً ضرره أكثر من نفعه».

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم في إيطاليا قد تراجع إلى 6.8% في يونيو من 8%، وفقاً للاقتصاديين.

ويأتي تصريح ميلوني في لحظة حاسمة بالنسبة إلى إيطاليا بعد ترشيح المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا لخلافة أجناسيو فيسكو في منصب محافظ البنك المركزي الإيطالي.

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