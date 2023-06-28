الدولار ينخفض واليورو ينتعش بناء على بيانات مختلفة على الجانبين

المصدر: رويترز

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انخفض مؤشر الدولار أمس الثلاثاء بعد أن أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قادرا على الصمود، بينما حقق اليورو بعض المكاسب بعد تعليقات من كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي.

وانخفض مؤشر الدولار 0.214 بالمئة إلى 102.490. وانخفض الين الياباني 0.32 بالمئة مقابل الدولار عند 143.97 للدولار بعد أن تراجع إلى ما يصل إلى 144.02، في أضعف مستوياته منذ 10 نوفمبر.

وارتفع اليورو 0.47 بالمئة إلى 1.0955 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.0976 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 22 يونيو بعد تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع اليورو 0.79 بالمئة مقابل الين عند 157.740. وسجل أحدث تداول للجنيه الاسترليني 1.2745 دولار مرتفعا 0.26 بالمئة خلال اليوم.

وتراجع الروبل 0.89 بالمئة مقابل الدولار عند 85.17 للدولار وكان في طريقه للجلسة الرابعة على التوالي من الانخفاضات بعد أن لامس أضعف مستوياته منذ مارس 2022 أمس الثلاثاء.

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