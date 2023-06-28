تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط بما يزيد على اثنين بالمئة أمس الثلاثاء وسط مؤشرات على أن تواصل بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات عن استهلاك الأمريكيين للوقود خلال موسم الصيف الذي تصل فيه القيادة إلى أعلى معدلاتها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 72.26 دولارا للبرميل عند التسوية بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 67.70 دولارا للبرميل.

وقال المحلل كريج إيرلام من أواندا إن الأسعار تأثرت بصورة رئيسية "بالتوقعات المتغيرة باستمرار بشأن أسعار الفائدة".

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء إن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى فيما يقرب من عام ونصف العام وسط تفاؤل بشأن سوق العمل.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق، تليها بيانات حكومية الأربعاء. وأشار استطلاع لرويترز إلى أن المخزونات الأمريكية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو.

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