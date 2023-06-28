وول ستريت تغلق مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية متفائلة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق أمس الثلاثاء متعافية من سلسلة خسائر بعد أن أدى صدور بيانات اقتصادية متفائلة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين من ركود وشيك بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ووفقا لبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 49.25 نقطة أو 1.14 بالمئة ليغلق عند 4378.07 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 219.71 نقطة أو 1.65 بالمئة إلى 13555.49 نقطة.

كما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 210.66 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 33925.37 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز