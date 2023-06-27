تراجع الذهب بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية وتحول تركيز المتعاملين الآن صوب خطاب مرتقب لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 18.08 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1911.53 دولارا للأوقية (الأونصة) في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1923.80 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى فيما يقرب من عام ونصف العام، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة الواحدة بأكثر من المتوقع بنسبة 12.2 بالمئة في مايو.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا "لم يسعد الذهب بهذه الأنباء لأن البيانات الاقتصادية الأفضل ستؤدي إلى توقعات بأن يشدد المركزي الأمريكي سياسته وهذا من شأنه أن يرفع عوائد (سندات الخزانة) أيضا".

ويترقب المستثمرون حديث باول أمام لجنة السياسة النقدية غدا الأربعاء قبل صدور بيانات اقتصادية رئيسية أخرى يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.79 دولارا للأوقية وتتجه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 922.78 دولارا للأوقية والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1297.89 دولارا للأوقية.

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