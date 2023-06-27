النفط يصعد وسط مخاوف بشأن الإمدادات

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، إذ طغى أثر المخاوف من عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال انقطاع إمدادات على أثر المخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 74.24 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات إلى 69.47 دولارا للبرميل.

ويوم الاثنين، صعد برنت 0.5 بالمئة وزاد غرب تكساس الوسيط 0.3 بالمئة.

وشهد يوم السبت تفاديا لاشتباك بين موسكو ومجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، إذ انسحب مقاتلو المجموعة المسلحين بكثافة من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو العاصمة.

وأثار التحدي شكوكا بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية.

وتراجع المعروض بالفعل في أذهان المستثمرين بسبب تعهد السعودية بخفض الإنتاج من يوليو .

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