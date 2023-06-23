الليرة التركية تواصل تراجعها

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الليرة التركية تراجعها في تعاملات اليوم، بعد تأكيد وزير المالية محمد شيمشك دعمه لتغيير تدريجي في السياسات الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الليرة تراجعت اليوم بنسبة 3.2% أمام الدولار، بعد تراجعها أمس بنسبة 5.7%، متأثرة بقرار البنك المركزي التركي، أمس، زيادة الفائدة الرئيسة بأقل من التوقعات.

وفقدت الليرة نحو 18% من قيمتها أمام الدولار خلال الشهر الحالي، حيث تعاني العملة التركية الضعف بسبب مواجهة السلطات خيارات مؤلمة بين استعادة المصداقية الاقتصادية وكبح جماح التضخم المرتفع.

وفي حين تم السماح للعملة التركية بالتراجع منذ إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة في الشهر الماضي، ما زال المتعاملون يتوقعون مزيداً من التراجع في سعر الصرف.

في الوقت نفسه، كرر وزير المالية التركي، الذي عمل في بنوك الاستثمار من قبل، رسالته بشأن التغيير التدريجي للسياسات الاقتصادية، معززاً بذلك تعليقات البنك المركزي أمس.

وقال شيمشك: «نحن مصرون على تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي»، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضاف أن «المسار نحو تحقيق استقرار الأسعار سيكون تدريجياً، لكنه ثابت».

وجرى تداول الليرة في ظهيرة اليوم بسعر 25.4766 ليرة لكل دولار بانخفاض نسبته 2.3% عن سعر أمس.

ورفع البنك المركزي التركي، أمس، معدل الفائدة في ظل قيادة المحافظ الجديد، فيما يعد أول رفع منذ مارس 2021، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية «الليرة» وارتفاع معدل التضخم.

وارتفع معدل الريبو لمدة أسبوع إلى 15% بعد رفعه بواقع 650 نقطة أساس.

وقال البنك المركزي التركي، في بيان، إنه سوف يستمر في تطبيق التشديد النقدي لحين تراجع معدل التضخم.

وكان معدل التضخم قد قارب من 40% في مايو الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز