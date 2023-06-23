الذهب ينخفض لأدنى مستوى في 3 أشهر

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر أمس الخميس مع ترقب المتعاملين لليوم الثاني من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونغرس، والتي أكد في يومها الأول على تمسكه بموقفه إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 13.25 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1920.40 دولارا للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1931.40 دولارا.

وقلص الذهب بعض خسائره لفترة وجيزة بعد أن أظهرت البيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية استقرت عند أعلى مستوى لها في 20 شهرا الأسبوع الماضي فيما قد يكون مؤشرا مبكرا على ضعف سوق العمل في مواجهة تشديد المركزي الأمريكي للائتمان، لكن سرعان ما تراجع الذهب.

وقال باول للمشرعين إن توقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي الأمريكي إذا ظل الاقتصاد على مساره الحالي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لتراجع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق فرصة نسبتها 72 بالمئة أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

وانتعش مؤشر الدولار من أدنى مستوى له في أكثر من شهر أمس. وعادة ما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 22.49 دولارا للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 937.38 دولارا، ليهبطا إلى أدنى مستوى لهما في ثلاثة أشهر. وتراجع البلاديوم 2.19 بالمئة إلى 1317.78 دولارا.

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