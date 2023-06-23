الدولار يصعد بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

المصدر: رويترز

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صعد الدولار أمس الخميس مقابل سلة من العملات بعدما أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وجود ضرورة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى وإن كان "بوتيرة حذرة"، وفي ظل تأجج المخاوف إزاء آفاق النمو الاقتصادي بعد رفع عدة بنوك مركزية أسعار الفائدة.

وتعرض الجنيه الإسترليني لتقلبات، بينما هبط الفرنك السويسري وصعدت الكرونة النرويجية بعدما رفع بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة القياسية.

وتأتي سلسلة رفع أسعار الفائدة بعد يوم من قول باول لأعضاء مجلس النواب في الكونغرس يوم الأربعاء إن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأمريكية يقدم "تكهنا جيدا جدا" عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي.

وخلال اليوم الثاني من شهادة باول نصف السنوية، قال إن البنك المركزي ربما يحرك أسعار الفائدة "بوتيرة حذرة" في هذه المرحلة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل ست عملات منافسة، في أحدث التعاملات إلى 102.4 نقطة، أي 0.372 بالمئة.

وصعد الدولار 0.85 بالمئة إلى 143.1 ينا، وهو أعلى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر. وتراجع الدولار الأسترالي 0.58 بالمئة.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.27465 مقابل الدولار في جلسة متقلبة بعدما صوت لجنة السياسات النقدية في بنك إنجلترا بواقع سبعة أصوات إلى صوتين في رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى خمسة من 4.5 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ 2008 وأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ فبراير.

وهبط الفرنك السويسري نحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار بعدما رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة، مخالفة بعض توقعات السوق بوجود زيادة أكبر.

وانخفض الدولار أمام الكرونة النرويجية بنحو 0.05 بالمئة بعدما هبط 1.3 بالمئة عقب رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في 15 عاما، وهي نسبة أكبر من التي توقعها أغلبية الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، وقالوا إن البنك يستهدف إجراء زيادة أخرى في أغسطس.

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