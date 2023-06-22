أسعار النفط تهوي 4% عند الإغلاق

المصدر: رويترز

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تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو أربعة بالمئة اليوم الخميس، إذ أثار رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أكبر من المتوقع مخاوف إزاء الاقتصاد والطلب على الوقود، والتي تغلبت على أثر التراجع المفاجئ لمخزونات النفط الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.98 دولار أو 3.9 بالمئة إلى 74.14 دولارا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.02 دولارات أو 4.2 بالمئة إلى 69.51 دولارا.

ومما زاد الحذر، قول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام "تخمين جيد".

وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.8 ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 463.3 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 300 ألف برميل.

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