وول ستريت تواصل الهبوط بعد تلميح باول لرفع الفائدة مجدداً

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة أمس الأربعاء إذ كرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في شهادته بالكونغرس التأكيد على سعي البنك لكبح جماح التضخم مع إشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع تكبد أسهم قطاع التكنولوجيا والقطاعات ذات الصلة أكبر الخسائر.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 22.98 نقطة أو 0.52 بالمئة عند 4365.73 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 165.09 نقطة أو 1.21 بالمئة إلى 13502.20 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 102.42 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 33952.64 نقطة.

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