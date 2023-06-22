الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 شهور

المصدر: رويترز

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قلص الذهب خسائره أمس الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالكونغرس أبقى المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 18.32 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 0.9 بالمئة في وقت سابق. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.9 دولارا عند التسوية.

وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 بالمئة بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6 بالمئة إلى 22.81 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 947.83 دولارا بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وخسر البلاديوم 2.3 بالمئة مسجلا 1347.89 دولارا.

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