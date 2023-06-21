ما علاقة صعود أسعار الذرة بارتفاع النفط؟

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مع صعود أسعار الذرة وفول الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر مما أثار توقعات بأن يؤدي نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 77.12 دولارا للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتغلق عند 72.53 دولاار للبرميل. وسجلت عقود الخامين أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاغو للتجارة 5.2 بالمئة اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسية، وفقا لما ذكره متعاملون. وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمجلس شيكاغو للتجارة أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس.

وتعززت أسعار النفط أيضا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات اليوم الأربعاء بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اقتراب البنك المركزي من الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.

ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى مما يرفع الطلب على الخام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات قد تراجعت الأسبوع الماضي. لكن استطلاعا موسعا يظهر الآن توقع زيادة صغيرة في مخزونات النفط الخام.

وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها غدا الخميس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز