عاملون يقاضون «تويتر» بعد رفضها دفع مكافآت

المصدر: د ب أ

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رفع عاملون في شركة تويتر للتواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضدها لرفضها دفع مكافآت عن عام 2022، حتى بعدما وعدت بدفع 50% من المكافآت.

وقال عاملون حاليون وسابقون في تويتر، في الدعوى المقدمة أمام محكمة سان فرانسسكو الاتحادية، إن قادة الشركة في ذلك العام وعدوا بدفع مكافآت 2022 بنسبة 50% من المستهدف في الأشهر التي سبقت استحواذ إيلون ماسك على تويتر في أكتوبر 2022.

ووفقاً للدعوى، كانت الوعود الخاصة بالمكافآت متوافقة مع خطة مكافآت الأداء النقدية في تويتر، التي يتم دفعها سنوياً.

وجاء في الدعوى أنه تكررت الوعود بشأن مكافآت 2022 حتى بعد استحواذ ماسك على تويتر، كما أن العاملين اعتمدوا على الوعد بتلقي مكافآت 2022 عند اختيار البقاء في تويتر بعد الاستحواذ عليها أو عند دراستهم لعروض شغل فرص عمل أخرى.

مع ذلك، على الرغم من هذه الوعود، رفضت تويتر دفع أي مكافأة للعاملين الذين استمروا في العمل في الشركة خلال الربع الأول من عام 2023.

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