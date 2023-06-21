تراجع ملموس في أسعار الذهب

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا ملموسا خلال تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار توقعا لزيادة اسعار الفائدة الأمريكية في ضوء بيانات سوق المساكن التي نشرت أمس وجاءت أقوى من التوقعات.

وارتفع مؤشر سعر الدولار إلى 79ر102 نقطة قبل تراجعه بنسبة 05ر0% عن مستواه أول أمس إلى 57ر102 نقطة.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 50ر23 دولارا إلى 70ر1947 دولارا للأوقية تسليم أغسطس المقبل. كما تراجع سعر الفضة بمقدار 892ر0 دولار إلى 234ر23 دولارا للأوقية تسليم يوليو المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0055ر0 دولار إلى 8835ر3 دولارات للرطل تسليم يوليو المقبل.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الثلاثاء زيادة عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 شهرا على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 7ر21% إلى ما يعادل 631ر1 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 9ر2% إلى ما يعادل 340ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع العدد إلى ما يعادل 4ر1 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي مقابل 401ر1 مليون وحدة سنويا في أبريل الماضي وفقا للبيانات الأولية.

ومع الزيادة الكبيرة في عدد المشروعات، وصل المعدل السنوي إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 عندما سجل ما يعادل 803ر1 مليون وحدة سنويا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء والذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي بنسبة 2ر5% إلى ما يعادل 491ر1 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي، بعد تراجعه بنسبة 4ر1% سنويا إلى ما يعادل 417ر1 مليون وحدة سنويا خلال أبريل الماضي.



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