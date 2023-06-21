الدولار يرتفع بدعم من بيانات أمريكية وتراجع الكرونة السويدية

المصدر: رويترز

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ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات قفزة في بناء المنازل الجديدة بالولايات المتحدة بينما يترقب المتداولون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على توقعات السياسة النقدية.

وانخفض الدولار الأسترالي بعد أن أظهر محضر اجتماع للبنك المركزي الأحدث استمرار النظر في مسألة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في حين سجلت الكرونة السويدية مستوى قياسيا منخفضا مقابل اليورو.

وانخفض اليورو 0.03 بالمئة إلى 1.0918 دولار مقابل الدولار بعد أن ارتفع إلى ما بلغ 1.0946 في وقت سابق من الجلسة. وانخفض الدولار 0.44 بالمئة مقابل الين الياباني.

ارتفع الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.06 بالمئة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.93 بالمئة عند 0.6786 دولار بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لسياسة المركزي الأسترالي أن قرار البنك برفع أسعار الفائدة في يونيو "متوازن بشدة".

وهوى اليوان إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر أمس الثلاثاء بعد أن خفضت الصين معدل الفائدة الأساسي للقروض لأجل عام واحد وخمسة أعوام 10 نقاط أساس.

وهذا هو أول خفض من نوعه في 10 أشهر في ظل سعى السلطات لدعم الاقتصاد الذي يتعافى ببطء.

أدى القرار إلى انخفاض اليوان، ليبلغ سعره في الجلسة الختامية لليوان المحلي 7.1744 للدولار، في أضعف إغلاق منذ 28 نوفمبر.

كما تراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.2 بالمئة إلى 7.1827 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 7.1916 للدولار.

وتراجعت الكرونة السويدية 0.8 بالمئة لتسجل أدنى مستوى عند 11.817 أمام اليورو بعد أن أثرت المخاوف بشأن قطاع العقارات على العملة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.27605 دولار قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية المتوقعة اليوم الأربعاء وقرار بنك إنجلترا بخصوص أسعار الفائدة يوم الخميس.

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