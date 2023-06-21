تراجع الأسهم الأمريكية وسط بوادر على تراجع الطلب العالمي

المصدر: رويترز

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تراجعت الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء إذا أقبل المستثمرون في أولى جلسات الأسبوع بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة على جني الأرباح في أعقاب موجة صعود للسوق وسط بوادر على تراجع الطلب العالمي.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 20.79 نقطة أو 0.47 بالمئة عند 4388.80 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 22.28 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 13667.29 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 242.15 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 34056.97 نقطة.

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