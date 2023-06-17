ستاندرد اند بورز 500 يغلق منخفضاً مع هبوط سهم مايكروسوفت

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا الجمعة مع هبوط سهم مايكروسوفت في الوقت الذي بددت فيه تصريحات اثنين من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حالة من التفاؤل باقتراب البنك من إنهاء حملته الشرسة لرفع أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.36 بالمئة ليغلق عند 4409.84 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 0.68 بالمئة إلى 13689.57 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 0.31 بالمئة إلى 34301.36 نقطة.

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