وول ستريت تفتح مرتفعة مع انحسار المخاوف من رفع سعر الفائدة

المصدر: رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مرتفعة اليوم الجمعة وسط بوادر على انحسار ضغوط الأسعار والمخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد مما رفع الآمال في أن ينهي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) حملة التشديد النقدي قريبا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 55.96 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 34464.02 نقطة عند الفتح.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 15.11 نقطة أو 0.34 بالمئة عند 4440.95 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 76.25نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 13859.07 نقطة.

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