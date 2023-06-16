اليورو عند أعلى مستوى في 15 عاماً أمام الين

المصدر: رويترز

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سجل اليورو أعلى مستوياته في 15 عاما أمام الين وأعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام الدولار أمس الخميس بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وأشار لمزيد من التشديد بهدف خفض التضخم بمنطقة اليورو إلى المستوى المستهدف في المدى المتوسط عند اثنين بالمئة.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات، في ثامن زيادة متتالية ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 بالمئة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.

وفي منتصف التعاملات الصباحية بالولايات المتحدة، ارتفع اليورو في أحدث تداولاته 0.5 بالمئة إلى 1.0887 دولار بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.0894 دولار.

وأمام الين، ارتفع اليورو 0.8 بالمئة إلى 152.97 ينا بعدما سجل 153.39 ينا، وهو أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2008، عقب قرار المركزي الأوروبي.

وجاءت خطوة المركزي الأوروبي في اليوم التالي لتثبيت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة وإشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى 0.2 بالمئة في أحدث تداولاته ليبلغ 102.76.

وقلص الدولار خسائره لفترة وجيزة بعدما أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في مايو، إذ زادت 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4 بالمئة في أبريل. وكان اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض المبيعات 0.1 بالمئة.

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