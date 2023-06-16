ستاندرد اند بورز 500 يسجل أعلى إغلاق في 14 شهراً

المصدر: رويترز

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قفز مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أمس الخميس ليغلقا عند أعلى مستوياتهما في 14 شهرا إذ احتفى المستثمرون ببيانات عززت الرهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء حملته الشرسة لرفع أسعار الفائدة.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 53.67 نقطة أو 1.23 بالمئة ليغلق عند 4426.26 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 156.34 نقطة أو 1.15 بالمئة إلى 13782.82 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 430.31 نقطة أو 1.27 بالمئة إلى 34415.46 نقطة.

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