«المركزي الأوروبي» يرفع معدل الفائدة 0.25 نقطة

المصدر: د ب أ

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أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سوف يرفع معدل الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 4.0%، في حين حذر مسؤولو البنك من زيادات جديدة محتملة للفائدة.

وقد أعلن البنك رفع معدل الفائدة، الذي يؤثر في المعدل الذي تقترض به البنوك التجارية من البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماع لمحافظي البنوك المركزية.

ويعد هذا ثامن رفع لمعدل الفائدة من جانب البنك، الذي يسعى للسيطرة على معدل التضخم في منطقة اليورو.

ويأتي قرار البنك بعد يوم من قرار البنك الاتحادي الأمريكي الإبقاء على معدل الفائدة بدون تغيير، بعد أن رفعه عشر مرات متتالية.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: «إذا لم يحدث تحول مفاجئ في الاقتصاد، من المحتمل جداً أن نواصل زيادة الفائدة في يوليو، مشيرةً إلى عدم التفكير في وقف الزيادة.

وقال البنك المركزي، في بيان صحفي، اليوم، إن «معدل التضخم تراجع، لكن المتوقع أن يظل مرتفعاً فترة طويلة للغاية».

يُذكر أن هذه هي الزيادة الثامنة على التوالي للفائدة الأوروبية، إذ يرفع البنك المركزي الفائدة منذ يوليو الماضي بطريقة غير مسبوقة لمكافحة التضخم المرتفع.

وقالت لاغارد إن اقتراحها زيادة الفائدة في المستقبل «قد لا يكون مفاجئاً»، مضيفةً أن البنك المركزي الأوروبي «مصر على الوصول إلى هدفه» بخفض معدل التضخم إلى 2% بطريقة تدريجية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل يوم 27 يوليو المقبل.

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