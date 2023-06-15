تخفيض حجم العمالة بمصنع «تسلا» في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا» عن اعتزامها خفض عدد العمالة المؤقتة التي تستعين بها في مصنعها بمنطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وألغت «تسلا» بعض الورديات الاستثنائية، وذلك برغم أن الشركة لم تغيّر أهدافها المتعلقة بالإنتاج.

وأوضحت الشركة، اليوم، أن «مصنع غيغا برلين-براندنبورغ لا يزال يعمل بنجاح في مرحلة الانتقال الفعَّال»، مشيرةً إلى أنها استعانت بعمال مؤقتين كما هو متعارف عليه في مثل هذه المرحلة.

وأضافت أن «هذه الخدمة ستظل ضرورية في المستقبل، ولكن بمقدار أقل». ولم تذكر مقدار الخفض الذي سيتم تنفيذه. ومع ذلك، ستستمر «تسلا» في العمل مع عدد كبير من العمال المؤقتين.

وأكدت أنه لم تعد هناك حاجة للورديات الخاصة غير المخطط لها خلال الربع الثاني»، مشيرةً إلى أنها ستتمكن من تحقيق أهداف الإنتاج بدون العمل الإضافي في أيام السبت.

وذكرت بوابة «بيزنس إنسايدر» أن إدارة مصنع «تسلا» أعلنت عن إلغاء الورديات الخاصة في الربع الثاني. وإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ورديتان ونصف فقط بدلاً من ثلاث ورديات عادية في المصنع.

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