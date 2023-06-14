ارتفاع أسعار القهوة عالمياً

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبحت القهوة الفورية أعلى تكلفة في أوروبا، رغم أن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية بدأت في التراجع ببطء من ارتفاع شهده العالم بأسره في 2022.

وقد تكون بريطانيا هي الأكثر تضررا، فيما تباع عبوات القهوة الفورية بما يعادل 13 دولارا. وشعرت متاجر (السوبر ماركت) التي تحاول ردع اللصوص، بأنها ملزمة بوضع عبوات وهمية على الأرفف أو لصق وسوم أمنية بالعبوات الحقيقية.

وقالت هيلين ديكينسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، إن الأسعار في المتاجر "ارتفعت على خلفية التكاليف العالمية المرتفعة لهذه السلع".

ووصل سعر التجزئة أو الجملة للروبوستا، وهي نوع الحبوب الذي عادة ما يستخدم لصناعة القهوة الفورية، لأعلى مستوى عالمي خلال 15 عاما في مايو، رغم التراجع الأوسع في أسعار السلع الزراعية من ذروة شوهدت بعد حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022.

وتأتي أسعار القهوة المرتفعة رغم أن مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة وصل لمتوسط 3ر124 نقطة في مايو، بتراجع بنسبة 6ر2 % من أبريل وأقل بواقع 1ر22 % من الرقم المسجل في مارس 2022.

وتحول مزارعو حبوب القهوة في فيتنام، وهي أكبر منتج للروبوستا بعد البرازيل، وهي ثاني أكبر دولة منتجة للقهوة، إلى زراعة المحاصيل الأقل اعتمادا على الأسمدة. وتشير أحدث التوقعات التجارية لوزارة الزراعة الأمريكية إلى أن صادرات فيتنام هي الأقل في خلال ثلاث سنوات، ومن المتوقع حدوث تراجع بنسبة 20 % لإندونيسيا وهي ثاني أكبر مصدر للروبوستا.

وقد تشهد البرازيل وهي ثالث أكبر مصدر للروبوستا والمنتج الرئيسي للأرابيكا، وهي نوع من الحبوب أكثر عطرية ويستخدم في أغلب المقاهي والمشروبات من نوع إسبريسو، تراجعا أكثر من المعتاد في المحصول في 2023.

يشار إلى أن حبوب روبوستا هي أقل تكلفة من الأرابيكا حيث أنها أسهل وأرخص في الزراعة. ولكن التوريد المنخفض للأرابيكا يضع المزيد من الضغط على أسعار الروبوستا حيث أن الطلب عليها يرتفع لسد الفجوة في حال حدوث نقص في أمدادات الأرابيكا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز