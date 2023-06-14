ارتفاع وول ستريت مع توقع المستثمرين عدم رفع أسعار الفائدة

المصدر: رويترز

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وصل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع إلى أعلى مستوى لهما عند الإغلاق خلال 14 شهرا أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في مايو مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعاته المتعلقة بالسياسة النقدية اليوم الأربعاء.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد قفزة بنسبة 0.4 بالمئة في أبريل مع بقاء التضخم الأساسي دون تغيير عند 0.4 بالمئة.

وذكرت أداة سي.إم.إي فيدووتش أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 93 بالمئة أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين خمسة و5.25 بالمئة الأربعاء.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.69 بالمئة ليغلق عند 4369.06 نقطة، فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 0.83 بالمئة إلى 13573.32 نقطة. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.43 بالمئة إلى 34212.25 نقطة.

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