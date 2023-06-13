تاليس الفرنسية تقترح شراء تيزيرنت الأسترالية مقابل 176 مليون دولار أسترالي

المصدر: د ب أ

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اقترحت شركة تصميم وتصنيع الأنظمة الكهربائية المستخدمة في الصناعات الجوية والدفاعية الفرنسية تاليس الاستحواذ على 100% من أسهم شركة حلول أمن المعلومات والشبكات الأسترالية تيزيرنت مقابل 13ر0 دولار أسترالي نقدا للسهم ، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 176 مليون دولار أسترالي (107 ملايين يورو).

وأشارت تاليس إلى أن نشاط تيزيرنت سيستمر كما هو وتحت نفس الاسم، في حين سيتم دمج شعارها تحت شعار "الحلول السيبرانية من تاليس". وستقود الشركة الأسترالية أنشطة تاليس أستراليا ونيوزيلندا في مجال خدمات الأمن السيبراني.

وتحتاج الصفقة إلى موافقة السلطات الرقابية المعنية. ومن المتوقع اتمامها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

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