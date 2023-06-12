أسعار النفط تهوي 4% قبيل اجتماع المركزي الأمريكي

المصدر: رويترز

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انخفضت أسعار النفط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل عند التسوية اليوم الاثنين بعد أن سلط محللون الضوء على زيادة الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبيل بيانات التضخم الرئيسية واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.95 دولار، أو ما يعادل 3.9 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.84 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.05 دولارات، أو ما يعادل 4.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 67.12 دولارا للبرميل.

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