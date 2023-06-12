ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية

المصدر: د ب أ

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ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين.

وارتفع الدولار أمام اليورو لأعلى مستوياته منذ 4 أيام مسجلا 0733ر1 دولار لكل يورو مقابل 0748ر1 دولار يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وأمام الفرنك السويسري إلى 9044ر0 دولار للفرنك مقابل 9031ر0 دولار في خلال الفترة نفسها.

وأمام الجنيه الإسترليني، ارتفعت العملة الأمريكية إلى 2564ر1 دولار مقابل 2577ر1 دولار للجنيه، وأمام الين الياباني إلى 65ر136 ين مقابل 35ر139 ين لكل دولار يوم الجمعة.

وإذا واصلت العملة الخضراء ارتفاعها فقد تجد مستوى المقاومة الجديد عند مستويات 05ر1 دولار أمام اليورو 92ر0 دولار أمام الفرنك السويسري و21ر1 دولار أمم الجنيه الإسترليني و142 ين أمام العملة اليابانية.

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