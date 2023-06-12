تراجع للذهب وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1971.10 دولار.

والأسواق مغلقة في أستراليا اليوم الاثنين بسبب عطلة عامة.

وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.

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