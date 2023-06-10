غانا تعود لصدارة منتجي الذهب في أفريقيا

المصدر: رويترز

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أعلن جوشوا مورتوتي رئيس غرفة شركات التعدين في غانا أمس الجمعة أن البلاد سجلت زيادة 32 بالمئة في إنتاج الذهب العام الماضي مما مكنها من استعادة صدارة منتجي الذهب في أفريقيا.

وخسرت غانا المركز لصالح جنوب أفريقيا عام 2021 بعد انخفاض هائل في إنتاجها.

وارتفع إنتاجها من الذهب إلى 3.7 ملايين أوقية (أونصة) في 2022 مقابل 2.8 مليون أوقية في العام السابق.

وأرجع مورتوتي في فعالية سنوية الزيادة إلى التوسع في إنتاج المناجم القائمة.

وأوضح أن شركات الغرفة باعت أكثر من 77620 أوقية من المعدن النفيس في إطار البرنامج المحلي لشراء الذهب، وهو برنامج أطلقه البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات.

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