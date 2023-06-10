ستاندرد اند بورز 500 يغلق مرتفعاً مع صعود أسهم تسلا

المصدر: رويترز

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أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا أمس الجمعة ولكن دون أعلى مستوى له في الجلسة حيث لم يفلح ارتفاع أسهم شركة تسلا في تحفيز السوق قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية وإعلان بيانات التضخم الأسبوع المقبل.

وارتفعت أسهم شركة تسلا في طريقها لتحقيق أطول سلسلة من المكاسب منذ يناير كانون الثاني 2021.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 43.63 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 33877.24 نقطة، كما صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.02 نقاط أو 0.12 بالمئة إلى 4298.95 نقطة، وحذا حذوهما مؤشر ناسداك المجمع الذي زاد 20.62 نقطة أو 0.16 بالمئة إلى 13259.14 نقطة.

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