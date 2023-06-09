النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل الجمعة لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي إذ زادت بيانات صينية مخيبة للآمال من المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار السعودية خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار، أو 1.5 بالمئة، عند التسوية إلى 74.79 دولارا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 70.17 دولارا للبرميل.

وخسر الخامان القياسيان أكثر من ثلاثة دولارات الخميس.

وارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع بعد تعهد السعودية بتخفيضات كبيرة في الإنتاج بالإضافة إلى التخفيضات التي اتفقت عليها في وقت سابق مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

لكن المكاسب تراجعت بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات ضعيفة عن الصادرات الصينية.

ويتوقع بعض المحللين ارتفاع أسعار النفط إذا لم يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في اجتماعه القادم في 13 و14 يونيو .

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