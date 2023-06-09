الدولار يتراجع مع زيادة طلبات إعانة البطالة الأمريكية

المصدر: رويترز

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تراجع الدولار أمس الخميس بعدما أظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير.

وارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عام ونصف الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس إن هذه الطلبات زادت 28 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 261 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتلقى الدولار دعما من التوقعات بأن بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في يوليو على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يكف البنك عن رفع الأسعار مؤقتا في ختام اجتماعه المقرر يومي 13 و14 يونيو.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.75 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0779 دولار. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة على الرغم من البيانات التي تظهر أن اقتصاد منطقة اليورو كان في حالة ركود فني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023. وكان قد ارتفع إلى 1.07870 دولار وهو أعلى مستوى منذ 24 مايو.

وانخفض الدولار أمام الين الياباني 0.87 بالمئة إلى 138.94 ينا.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.67 بالمئة إلى 103.33، وكان قد نزل إلى 103.29، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مايو.

وارتفع الدولار الكندي قليلا بعدما فاجأ بنك كندا المتعاملون يوم الأربعاء برفع أسعار الفائدة إلى 4.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 22 عاما. وتراجع الدولار أمام العملة الكندية في أحدث التعاملات 0.09 بالمئة إلى 1.3358 دولار كندي.

كما ارتفع الدولار الأسترالي بعدما رفع بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 11 عاما إلى 4.1 بالمئة. وارتفع الدولار الاسترالي 0.91 بالمئة إلى 0.6714 دولار.

وانخفض الدولار 1.20 بالمئة مقابل الفرنك السويسري إلى 0.899، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مايو.

كما تراجع الدولار 1.45 بالمئة مقابل الكرونة النرويجية إلى 10.89، وهو أدنى مستوى له منذ 22 مايو.

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