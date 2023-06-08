هبوط غير متوقع لمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

المصدر: رويترز

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أكدت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج المصافي بمعدل تجاوز ذروة عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.

وارتفع معدل تشغيل مصافي النفط الخام بمقدار 482 ألف برميل يوميا بينما ارتفعت معدلات استهلاك المصافي 2.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019.

وقال بوب يوغر مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو "يجب أن يكون لدى المصافي تقدير بأن الطلب جيد جدا... وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض مخزون النفط الخام".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو الجاري، وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادته بواقع مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين والديزل ارتفعت خلال هذه الفترة لكنها ظلت دون مستويات مخزون العام الماضي.

وأضافت أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بنحو 5.1 ملايين برميل خلال ذلك الأسبوع مقابل توقعات بارتفاعها 1.3 مليون برميل.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.6 مليون برميل يوميا.

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