ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروبا

المصدر: د ب أ

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سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة تصل إلى 20% في بعض أوقات التعاملات الأوروبية اليوم الاثنين، لتسجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ مارس الماضي في ظل مؤشرات على نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق مع احتمالات تعافي الطلب في آسيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز في العقود الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 15% إلى 35ر27 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الساعة الرابعة مساء بتوقيت أمستردام، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي لأقل مستوياته منذ عامين تقريبا. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بأكثر من 16% اليوم.

ومع ذلك مازالت أسعار الغاز في أوروبا أقل بنحو 60% خلال العام الحالي، ومازالت أقل كثيرا من مستوياتها في العام الماضي عندما تعرضت أوروبا لأسوأ أزمة طاقة.

يذكر أن أوروبا مازالت تحاول الخروج من أزمة الطاقة التاريخية التي ضخمها قطع روسيا للإمدادات إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية التي تم فرضها عليها .

في الوقت نفسه نجحت أوروبا في زيادة مخزوناتها بأكثر من المعتاد بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبيا والواردات القياسية من الغاز الطبيعي المسال وانكماش الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد وترشيد الاستهلاك.

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