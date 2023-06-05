تراجع مبيعات إعلانات «تويتر» في أمريكا

المصدر: د ب أ

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كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن تراجع مبيعات إعلانات شركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» في أمريكا.

وأوضحت الصحيفة أن عائدات «تويتر» من الإعلانات في الولايات المتحدة بلغت خلال الأسابيع الخمسة منذ أول أبريل الماضي 88 مليون دولار، مشيرةً إلى أن نسبة التراجع وصلت إلى 59% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت، عن وثائق داخلية للشركة الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك وسبعة مسؤولين حاليين وسابقين فيه، القول إنه «من غير المحتمل تحسُّن مبيعات الإعلانات في أي وقت قريب».

كما نقلت عن مسؤولي مبيعات الإعلانات في «تويتر» القول إن المعلنين قد يشعرون بالقلق من تزايد أحاديث الكراهية على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن «تويتر» فقد اثنين من كبار مسؤولي إدارة المحتوى على الموقع خلال الفترة الماضية.

وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك تعيين ليندا ياكارينو، مديرة الدعاية في «إن بي سي يونيفيرسال»، بمنصب المديرة التنفيذية الجديدة لمنصة «تويتر».

وقال، في تغريدة عبر «تويتر»: «إنني متحمس جداً للترحيب بليندا ياكارينو بصفتها رئيسةً تنفيذيةً جديدة لتويتر»، مؤكداً تقارير وسائل الإعلام.

وأضاف أن «ليندا ستركز في المقام الأول على العمليات التجارية، بينما أركز أنا على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة»، معرباً عن تطلعه إلى العمل معها «لتحويل المنصة إلى تطبيق إكس كورب، تطبيق كل شيء».

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