يو.بي.إس: اكتمال الاستحواذ على كريدي سويس في 12 يونيو

المصدر: رويترز

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قال بنك يو.بي.إس اليوم الاثنين إنه سيكمل الاستحواذ على بنك كريدي سويس "في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو "، لإنشاء بنك سويسري كبير تبلغ قيمة أصوله 1.6 تريليون دولار بعد عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف البنك في بيان "يتوقع يو.بي.إس إتمام الاستحواذ على كريدي سويس في وقت قريب يمكن أن يكون في 12 يونيو 2023. بحلول هذا الوقت، سيدمج كريدي سويس جروب إيه.جي في مجموعة يو.بي.إس".

وأضاف أن اكتمال عملية الاستحواذ يتوقف على بيان الإفصاح الذي يتناول الأسهم التي سيجرى نقلها، والذي ستعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن بدء سريانه، كما سيحتاج لموافقة يو.بي.إس على الشروط المتبقية لإتمام الصفقة.

ووافق يو.بي.إس، أكبر بنوك سويسرا، في 19 مارس على شراء منافسه الأصغر حجما مقابل ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.37 مليار دولار) وتحمل ما يصل إلى خمسة مليارات فرنك من الخسائر بعدما زج انهيار ثقة العملاء في كريدي سويس بالبنك إلى حافة الهاوية ودفع السلطات السويسرية إلى التحرك لتفادي أزمة مصرفية أوسع نطاقا.

(الدولار = 0.8889 فرنك سويسري)

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