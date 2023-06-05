مسؤول أمريكي: البيت الأبيض يركز على أسعار النفط بعد قرار أوبك+

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول بالبيت الأبيض‭ ‬الأحد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تركز على أسعار النفط "وليس على البراميل" بعد أن قررت السعودية إجراء خفض كبير على إنتاجها من الخام.

وأضاف المسؤول "نحن نركز على الأسعار بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين وليس على البراميل‭ ‬(براميل النفط)، وقد تراجعت الأسعار بشكل كبير منذ العام الماضي".

وتابع "كما قلنا، نعتقد أن العرض يجب أن يلبي الطلب وسنواصل العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان دعم أسواق الطاقة للنمو الاقتصادي الأمريكي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين".

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