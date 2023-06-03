النفط يرتفع بعد إقرار الكونغرس لاتفاق سقف الدين

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة أمس الجمعة بدعم من إقرار الكونغرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 76.13 دولارا للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 71.74 دولارا عند التسوية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس بالتوقيت المحلي مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

وزادت العمالة الأمريكية أكثر من المتوقع في مايو لكن تقلص الارتفاع في الأجور قد يسمح للمركزي الأمريكي بتخطي رفع متوقع لسعر الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في أكثر من عام، مما قد يدعم الطلب على النفط.

وسيراقب تجار النفط اجتماع الرابع من يونيو لتحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وكانت المجموعة قد أعلنت في أبريل عن خفض مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميا، لكن مكاسب الأسعار الناتجة عن الخفض تلاشت ويتم تداول النفط الخام حاليا دون مستويات ما قبل الخفض.

وقال مصدران في أوبك+ لرويترز إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه القادم من بينها إمكانية إعلان خفض إضافي بنحو مليون برميل في اليوم.

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