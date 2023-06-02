مجلس الشيوخ الأمريكي ينهي أزمة سقف الديون

المصدر: د ب أ

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تجاوز قانون لرفع الحد الأدنى للديون الأمريكية العقبة الأخيرة في الكونغرس، بعد أن مرر مجلس الشيوخ التشريع من الحزبين، بأغلبية 63 صوتاً مقابل 36، ورفع الحد حتى عام 2025 .

وبدون خطوة رفع السقف، وهو 31.4 تريليون دولار، لكانت الإدارة الأمريكية غير قادرة على دفع فواتيرها. ويُحال القانون الآن إلى الرئيس، جو بايدن، للتوقيع الرسمي عليه.

وسيقلص التشريع، الذي مرّره مجلس الشيوخ أمس، العجز الحكومي، بواقع نحو 1.5 تريليون دولار، على مدى عقد، مقارنة بتوقعات أساسية، حسب مكتب الميزانية بالكونغرس.

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن «هذا التشريع يحمي الثقة الكامل والوضع الائتماني للولايات المتحدة، ويحافظ على قيادتنا المالية المهمة لنمونا الاقتصادي واستقرارنا».

وأضافت أن التخلف في سداد الديون كان من الممكن أن يسبب معاناة شديدة للأسر الأمريكية، وربما فقدان الملايين من الوظائف.

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