النفط يرتقع بفضل التقدم إزاء تشريع سقف الدين الأمريكي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بأكبر قدر في أسبوعين قبيل اجتماع أوبك+ يوم الأحد، في حين ساعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعليق سقف ديون الولايات المتحدة على تعويض تأثير ارتفاع المخزونات في البلاد.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.01 دولار أو ثلاثة بالمئة إلى 70.10 دولارا للبرميل عند التسوية، مسجلا أكبر مكاسب يومية منذ الخامس من مايو.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.28 دولارا للبرميل عند التسوية بعد صعودها 1.68 دولار أو 2.3 بالمئة، وهي أكبر مكاسب يومية لها منذ 17 مايو.

وتعافى كلا المؤشرين من خسائر لجلستين متتاليتين بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون في وقت متأخر من أمس الأربعاء لتعليق سقف ديون الحكومة الأمريكية وتحسين فرص تجنب التخلف عن السداد. وينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ.

وتحول تركيز السوق أيضا إلى اجتماع الرابع من يونيو الذي تعقده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز