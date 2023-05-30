الذهب يتعافى وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين في أمريكا

المصدر: رويترز

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تعافى الذهب من خسائره في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط تفاؤل أوسع في السوق بخصوص اتفاق سقف الدين الأمريكي.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1958.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1830 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ 17 مارس آذار في وقت سابق اليوم.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1958 دولارا عند التسوية.

وانخفض الدولار من أعلى مستوياته في 10 أسابيع، مما زاد جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أسبوع واحد.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين لدى كيتكو ميتالز، إنه إلى جانب تلك العناصر الإيجابية "يمكنك أيضا رؤية بعض مديري الصناديق يصفون الحسابات في نهاية الشهر ويحصلون على أرباح من مراكزهم القصيرة ويعيدون الشراء".

وأضاف "على المدى القريب، ستتجه أسعار الذهب للتداول بشكل جانبي لتنخفض حتى نرى حافزا جديدا".

ومع العودة من عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة، يقيم التجار أيضا البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المفاجئة يوم الجمعة والتي تعزز الرأي لتشديد أكثر للسياسة النقدية بهدف الحد من التضخم.

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