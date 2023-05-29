أسعار النفط تواصل ارتفاعها في بداية أسبوع التداول

المصدر: د ب أ

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها في بداية تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بعد إعلان توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق أولي لرفع سقف الدين العام الأمريكي وتجنب إشهار تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ارتفعت إلى أكثر من 73 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2ر1%.

جاء ذلك في حين أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر من مساء أمس الأحد التوصل إلى اتفاق مع كيفن مكارثي الرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي لتجنب إفلاس الولايات المتحدة.

وقال بايدن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه في السابق لم يكن هناك سوى حديث عن "اتفاق مؤقت ... توصلت أنا وماكارثي إلى اتفاق بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) بشأن ميزانية ستتجنب السيناريو الأسوأ وهو إعلان التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ بلادنا".

وأضاف بايدن أن الاتفاق "نبأ سار" للشعب الأمريكي، ودعا الكونجرس إلى تمرير الاتفاق على الفور لزيادة سقف الدين الأمريكي حتى عام 2025 مقابل خفض كبير في الإنفاق العام. ومن المقرر التصويت على الاتفاق في مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط مازالت أقل من مستوياتها في بداية العام الحالي بنسبة 9% تقريبا في ظل ضعف وتيرة تعافي اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، وتوقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة مما يؤثر على توقعات الطلب على الخام.

في الوقت نفسه مازالت الإمدادات الروسية مرنة، رغم إعلان موسكو اعتزامها خفض الإنتاج، في حين يتراجع نشاط تكرير النفط في روسيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط صباح اليوم بنسبة 8ر0% إلى 28ر73 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل، في تعاملات سنغافورة، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 7ر0% إلى 49ر77 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل.

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