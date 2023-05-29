إدارة إس.بي.بي السويدية للعقارات تدرس بيع الشركة

المصدر: د ب أ

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أطلقت شركة العقارات السويدية العملاقة المتعثرة إس.بي.بي عملية مراجعة استراتيجية لخياراتها التي قد تؤدي إلى بيع الشركة نفسها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركة القول إنها تدرس حاليا خيارات عديدة منها "بيع الشركة أو بيع قطاعات من أعمالها أو بعض الأصول إلى جانب الدخول في صفقات استراتيجية أخرى".

في الوقت نفسه استبعد مجلس إدارة الشركة إصدار أسهم جديدة وطرحها للبيع.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذا التطور يأتي بعد ثلاثة أيام من خفض التصنيف الائتماني للشركة لدرجة عالي المخاطر للمرة الثانية. وفي ساعة متأخرة من يوم الجمعة خفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الشركة السويدية إلى بي.بي موجب، بسبب ارتفاع مستوى مديونيتها وقرب حلول أجل سندات عامي 2023 و2024.

وفي الأسبوع الماضي أصدر دانيال بار رئيس هيئة الرقابة المالية في السويد، أقوى تحذير له حتى الآن بشأن مستويات الديون المرتفعة بدرجة لا يمكن تحملها، والتي تراكمت من جانب مالكي العقارات التجارية.

وقال المدير العام دانيال بار، في مؤتمر عقد بستوكهولم: "لقد شهدنا وضعا اقتصاديا متغيرا بشكل كبير جدا، ويؤثر على شركات العقارات التجارية إلى حد كبير".

وأضاف: "نصيحتي هي ضرورة البدء في التفكير بشأن كيفية خفض الديون."

وأضاف بار أن القطاع تراكمت عليه كميات من الديون خلال "السنوات الجيدة" لأسعار الفائدة المنخفضة التي من الصعب الحفاظ عليها الآن.

وأشار إلى زيادة رأس المال وبيع الأصول، كإجراءات محتملة للتخلص من الديون.

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