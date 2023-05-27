أسهم أمريكا تغلق مرتفعة وسط تفاؤل إزاء اتفاق سقف الدين

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس الجمعة مع إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة برفع سقف الدين الأمريكي في حين قفزت أسهم شركات الرقائق لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل بشأن الذكاء الصناعي.

وبعد عدة جولات من المحادثات، قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي يقتربان من التوصل لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين مع وضع سقف للإنفاق في معظم البنود.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 1.31 بالمئة عند 4205.46 نقاط. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 2.19 بالمئة إلى 12975.69 نقطة، في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي واحدا بالمئة إلى 33093.27 نقطة عند الإغلاق.

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