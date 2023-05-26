ارتفاع مؤشرات وول ستريت بفعل تقدم مفاوضات الدَّين

المصدر: رويترز

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ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الفتح، اليوم، مدعومةً بتقدم المفاوضات المتعلقة برفع سقف اقتراض الحكومة الأمريكية.

لكنَّ بيانات أشارت إلى تضخم أعلى قليلاً من المتوقع حدَّ من المكاسب.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 30.85 نقطة أو 0.09 في المئة إلى 32795.50 نقطة عند الفتح.

كما زاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 4.88 نقاط أو 0.12 في المئة إلى 4156.16 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 38.32 نقطة أو 0.30 في المئة إلى 12736.42 نقطة.

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