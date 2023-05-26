تراجع أسعار النفط عند التسوية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار النفط عند التسوية أمس الخميس بعد أن قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمال إعلان تحالف أوبك+ المزيد من تخفيضات الإنتاج خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 2.10 دولار، أو 2.7 بالمئة، إلى 76.25 دولارا للبرميل في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.51 دولار، أو 3.4 بالمئة، إلى 71.83 دولارا.

وبدأت أسعار النفط في التراجع بعدما نقلت تقارير عن نوفاك قوله إنه لا يعتقد أن من المحتمل أن يعلن أوبك+ المزيد من التخفيضات.

ونقلت صحيفة إزفيستيا عن نوفاك قوله "لا أعتقد أنه ستكون هناك أي خطوات جديدة لأنه قبل شهر فقط تم اتخاذ قرارات معينة بشأن الخفض الطوعي لإنتاج النفط من بعض الدول". وعلى مدار الأيام الماضية خرجت مجموعة من الرسائل المتضاربة من كبار منتجي أوبك+ حول التحركات التالية في سياسة النفط، مما جعل من الصعب التنبؤ بنتائج الاجتماع المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز