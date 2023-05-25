انخفاض إنتاج الغاز الروسي 10% بين يناير وأبريل

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن انخفاض إنتاج الغاز الروسي 10% بين شهري يناير وأبريل.

وأوضحت الصحيفة، اليوم، نقلاً عن مصادر مطلعة على الإحصائيات، أن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 235 مليار متر مكعب، بانخفاض عشرة في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت أن إنتاج الغاز من شركة «جازبروم» هبط بنحو 20 في المئة إلى نحو 151 مليار متر مكعب.

وذكرت أن إنتاج روسيا من الغاز انخفض في أبريل بنسبة 10.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022 إلى نحو 55 مليار متر مكعب.

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