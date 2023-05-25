«المركزي التركي» يوقف رفع سعر الفائدة للشهر الثالث

المصدر: د ب أ

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مدَّد البنك المركزي التركي فترة توقفه عن رفع سعر الفائدة للشهر الثالث، بينما يحاول الحفاظ على استقرار الليرة قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يسعى خلالها رجب طيب أردوغان إلى الحصول على فترة رئاسية جديدة.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن لجنة السياسات النقدية بقيادة المحافظ شهاب كافجي أوغلو، تركت معدل إعادة الشراء لأسبوع واحد عند نسبة 8.5%، اليوم، تماشياً مع توقعات بالإجماع لخبراء اقتصاد شملهم استطلاع أجرته «بلومبرغ».

وكررت لجنة السياسات النقدية، في بيان لها، أن موقفها حالياً «كافٍ لدعم إجراءات التعافي الضرورية في أعقاب الزلزال» الذي ضرب تركيا في فبراير الماضي.

وقالت لجنة السياسات النقدية: «تُظهر البيانات الأخيرة أن النشاط الاقتصادي في المنطقة، التي شهدت وقوع الزلزال، تعافى بصورة أسرع من المتوقعة».

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