الذهب يتحرك في نطاق ضيق بانتظار محادثات سقف الدين الأمريكي

المصدر: رويترز

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تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار.

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1958.60 دولار.

وظل مؤشر الدولار قريبا من أعلى مستوى مسجل في الجلسة السابقة، مما أدى لكبح أسعار الذهب.

وكان المعدن الأصفر يحاول التعافي من عمليات بيع سابقة، لكن ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية يواصلان كبح الاتجاه الصعودي للأسعار، وهو ما يبدو أنه يتجاوز تأثير الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل أزمة سقف الدين الأمريكي، حسبما قال يب جون رونج محلل سوق في آي.جي.

وعقد مفاوضون ممثلون للرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ما وصفها الجانبان بمحادثات مثمرة أمس الأربعاء محاولين التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي عن السداد.

ويترقب المستثمرون تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش سعيا إلى مؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.02 دولارا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1413.64 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1023.19 دولار.

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